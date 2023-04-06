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42 минуты назад

Скрывавший Трепову житель Петербурга проходит по делу о теракте свидетелем

Никита Бородкин

Мужчина, который укрывал в своей квартире обвиняемую в терроризме Дарью Трепову, проходит по делу о взрыве в Санкт-Петербурге в качестве свидетеля. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный источник, мужчину зовут Дмитрий Касинцев. Он признался, что ничего не знал о готовящемся теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

Скрывавший Трепову петербуржец проходит по делу о теракте свидетелем
Фото: СоцсетиСоцсети

Касинцева задержали 3 апреля, спустя почти сутки после взрыва. Мужчина рассказал, что принял у себя Трепову из-за добродушия и о будущем взрыве осведомлен не был.

Напомним, что 2 апреля в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Согласно информации Минздрава РФ, еще 40 человек пострадали, среди них трое несовершеннолетних.

Что известно о Дарье Треповой, подозреваемой в убийстве Владлена Татарского

В совершении теракта обвиняют Трепову, которая подарила журналисту статуэтку со взрывчаткой. Девушку заключили под стражу до 2 июня. Национальный антитеррористический комитет заявлял, что Трепова является активной сторонницей ФБК (признан в России иноагентом и экстремистской организацией).

Происшествия,Дарья Трепова,Владлен Татарский,Минздрав РФ,НАК,
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