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47 минут назад

В Санкт-Петербурге неизвестный на Mitsubishi Pajero расстрелял Daewoo Matiz

Газета.Ru

Водитель внедорожника Mitsubishi Pajero выстрелил в боковое стекло Daewoo Matiz во время дорожного конфликта в Санкт-Птербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

В Петербурге неизвестный на Mitsubishi расстрелял Daewoo Matiz
Фото: 123rf.com123rf.com

Инцидент произошел на повороте с Народной улицы на Дальневосточный проспект. После конфликта с обстрелом водитель Daewoo Matiz вызвал на место происшествия полицию. При осмотре поврежденного автомобиля был изъят полимерный шарик черного цвета.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство».

Ранее сообщалось, что в Москве у станции метро «Бутырская» мужчина вырвал металлический столб с дорожными знаками.

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