В Петербурге неизвестный на Mitsubishi расстрелял Daewoo Matiz

Водитель внедорожника Mitsubishi Pajero выстрелил в боковое стекло Daewoo Matiz во время дорожного конфликта в Санкт-Птербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».
Инцидент произошел на повороте с Народной улицы на Дальневосточный проспект. После конфликта с обстрелом водитель Daewoo Matiz вызвал на место происшествия полицию. При осмотре поврежденного автомобиля был изъят полимерный шарик черного цвета.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство».
Ранее сообщалось, что в Москве у станции метро «Бутырская» мужчина вырвал металлический столб с дорожными знаками.