В Петербурге неизвестный на Mitsubishi расстрелял Daewoo Matiz

Водитель внедорожника Mitsubishi Pajero выстрелил в боковое стекло Daewoo Matiz во время дорожного конфликта в Санкт-Птербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

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Инцидент произошел на повороте с Народной улицы на Дальневосточный проспект. После конфликта с обстрелом водитель Daewoo Matiz вызвал на место происшествия полицию. При осмотре поврежденного автомобиля был изъят полимерный шарик черного цвета.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство».