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40 минут назад

В ФСБ сообщили о задержании участника банды Басаева и Хаттаба

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В Карачаево-Черкесии задержали бывшего участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавшего в убийстве 15 российских военных у чеченской станицы Червленная в 1999 году.

Об этом сообщает ФСБ России.

«В Ногайском районе Карачаево-Черкесской республики задержан гражданин России Джумагишиев Абдуллялим», — говорится в релизе.

По данным ведомства, сформирована неопровержимая доказательная база его участия в вооружённом нападении банды Басаева и Хаттаба на военнослужащих ВС России в октябре 1999 года у станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики.

Суд заключил обвиняемого в СИЗО.

В октябре в ФСБ заявили о задержании на Ставрополье и в Томске двух бывших боевиков из банды Басаева и Хаттаба, участвовавших в бое с псковскими десантниками на высоте 776.

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