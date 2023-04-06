Мужчина вырвал столб с дорожными знаками в Москве

В Москве у станции метро "Бутырская" мужчина вырвал металлический столб с дорожными знаками. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Москвы".

Судя по видео, мужчина держит в руках столб со знаком "Остановка запрещена" и знаком с дополнительной информацией. В какой-то момент он кладет его на тротуар. Все происходящее снимает на видео другой мужчина.

О том, чем закончился инцидент, не сообщается.