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51 минуту назад

Мужчина вырвал столб с дорожными знаками в Москве

Газета.Ru

В Москве у станции метро "Бутырская" мужчина вырвал металлический столб с дорожными знаками. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Москвы".

Судя по видео, мужчина держит в руках столб со знаком "Остановка запрещена" и знаком с дополнительной информацией. В какой-то момент он кладет его на тротуар. Все происходящее снимает на видео другой мужчина.

О том, чем закончился инцидент, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Москве у мусоровоза во время движения в кузове загорелся мусор и водитель высыпал полыхающие отходы на дорогу.

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