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В Канаде более миллиона человек остались без света из-за ледяного дождя

Из-за ледяного дождя и сильного ветра более миллиона жителей канадских провинций Онтарио и Квебек остались без света. Об этом свидетельствуют данные портала PowerOutage.ca, который предоставляет информацию о перебоях в электроснабжении на территории страны.

В Канаде более миллиона человек остались без света из-за ледяного дождя
© Lenta.ru

Так, в Квебеке без света остаются около 988 тысяч потребителей, в Онтарио — более 130 тысяч.

«В среду ледяной дождь и сильный ветер обрушились на Монреаль и некоторые другие юго-западные районы провинции, отключив электричество сотням тысяч потребителей», — сообщают местные СМИ.

22 марта сообщалось, что в Калифорнии из-за сильного шторма без электричества остались несколько сотен тысяч человек. Шторм обрушился на районы заливов Сан-Франциско и Монтерей днем 21 марта. В результате стихия повалила деревья, были оборваны линии электропередач, более 200 тысяч человек остались без света.

Кроме того, шторм также привел к наводнениям в некоторых районах. Больше всего пострадали города Санта-Круз, Сан-Матео и Санта-Клара.

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