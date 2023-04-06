Опоздавшая на рейс россиянка устроила дебош

Жительница Свердловской области напала на работницу аэропорта во Владикавказе, а потом обратилась в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

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По данным канала, 1 апреля женщина возвращалась из Владикавказа в Свердловскую область, конечным пунктом ее пути был город Первоуральск. Однако в субботу она опоздала к вылету на 8 минут. На борт пассажирку уже не пустили.

Тогда женщина стала вести себя неадекватно. Она предлагала представительнице Nordwind Airlines взятку и снимала происходящее на видео. Когда же ей не удалось попасть в самолет и таким образом, путешественница обратилась в местную полицию. По словам заявительницы, ее оскорбляли и даже ударили, а также повредили телефон.

Следующий доступный рейс в Екатеринбург назначен лишь через неделю. И пока правоохранители проводят стандартную в таких случаях проверку, дебоширка остается во Владикавказе за свой счет.

Авиакомпания инцидент на территории аэропорта не комментировала.