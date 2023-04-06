Осколки от бомбы нашли после падения украинского самолета под Брянском

В Брянской области после падения украинского самолета на территории комбината Росрезерва нашли две воронки и осколки от авиабомбы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

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По его данным, украинский легкомоторный самолет А-22 до падения сбросил два снаряда на территорию комбината. Никто не пострадал.

Предварительно, Аэропракт летел в паре с другим спортивным самолетом. На месте его падения, помимо автомата и бронежилета пилота, нашли ручку рычага сброса снаряда, два электронных планшета и две видеокамеры.

О том, что в Брянской области упал легкомоторный самолет, сообщило погрануправление ФСБ 5 апреля. Силовики заявили, что самолет рухнул в районе населенного пункта Бутовск. Пилот пытался скрыться на украинскую территорию, но был задержан пограничным нарядом.

По неофициальным данным, воздушное судно направлялось в сторону нефтепровода «Дружба». Предположительно, легкомоторный самолет собирался сбросить бомбу на нефтепровод.