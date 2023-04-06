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14 минут назад

Бой силовиков с террористами в Ингушетии: главное

Мария Иванова

В ночь на 6 апреля силовики начали бой с боевиками, которые забаррикадировались в одной из построек села Зязиков-Юрт в Ингушетии, несколько полицейских погибли. «Рамблер» собрал главную информацию о случившемся.

Бой силовиков с террористами в Ингушетии: главное
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Предыстория

Днем в понедельник, 3 апреля, в Малгобекском районе Ингушетии (там находится село Зязиков-Юрт) произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции. Один из силовиков получил легкое ранение.

С вечера понедельника на территории Малгобекского района ввели режим КТО. В среду, 5 апреля, в одном из сел района нашли одного из боевиков, разыскиваемых за нападение на полицейского. При нем оказался автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.

Бой

В ночь на 6 апреля в селе Зязиков-Юрт в Ингушетии началась перестрелка силовиков с боевиками.

В региональном ФСБ рассказали, что во время оперативно-розыскных мероприятий в рамках КТО оперативный штаб получил информацию о месте, где находятся члены бандгруппы. Силовики попытались задержать боевиков, те оказали сопротивление и открыли огонь из автоматов.

По данным «Комсомольской правды, силовикам удалось выйти на след боевиков, дважды напавших на посты ДПС. Спецназ ФСБ вместе с полицейскими и Росгвардией заблокировал четырех боевиков в одном из домовладений.

Перестрелка шла всю ночь и продолжилась утром. Жителей ближайших домов эвакуировали.

Жертвы

По данным источника «Известий», в результате столкновения погибли три человека.

По данным «КП», еще семь силовиков получили ранения.

Происшествия,Росгвардия,ГИБДД,ФСБ,
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