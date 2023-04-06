Иностранца на Сахалине приговорили к 12 годам за помощь террористам

Проживающего на Сахалине гражданина одной из республик Центральноазиатского региона приговорили к 12 годам лишения свободы за помощь террористам. Об этом сообщает ФСБ России по региону.

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По информации спецслужб, 37-летний иностранец является приверженцем радикальных течений ислама. Он помогал в подготовке к совершению преступлений, координируя свои действия с активным членом международной террористической организации. Известно, что он также регулярно перечислял деньги на нужды боевиков.

Отмечается, что первые три года назначенного срока подсудимый проведет в тюрьме, остальную часть — в исправительной колонии строгого режима.