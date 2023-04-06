СМИ: Трое полицейских погибли при перестрелке в Ингушетии

Как сообщает Telegram-канал 112, трое полицейских погибли при перестрелке с боевиками в Ингушетии, еще семь пострадали. Спецназ ФСБ России при поддержке МВД и Росгвардии заблокировал в одном из домовладений в селе Зязиков-Юрт Малогбекского района разыскиваемых за нападение на пост ГАИ.
Как пишет 112, по неподтвержденным данным, сейчас до сих пор внутри дома находятся четыре боевика. Перестрелка продолжалась всю ночь.
В результате попытки их задержания был убит старший участковый и прикомандированные сотрудники МВД. 28 марта эти же преступники напали на пост ГАИ в селе Кантышево.