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15 минут назад

112: трое полицейских погибли при перестрелке в Ингушетии, семь пострадали

Газета.Ru

Как сообщает Telegram-канал 112, трое полицейских погибли при перестрелке с боевиками в Ингушетии, еще семь пострадали. Спецназ ФСБ России при поддержке МВД и Росгвардии заблокировал в одном из домовладений в селе Зязиков-Юрт Малогбекского района разыскиваемых за нападение на пост ГАИ.

СМИ: Трое полицейских погибли при перестрелке в Ингушетии
Фото: ТАССТАСС

Как пишет 112, по неподтвержденным данным, сейчас до сих пор внутри дома находятся четыре боевика. Перестрелка продолжалась всю ночь.

В результате попытки их задержания был убит старший участковый и прикомандированные сотрудники МВД. 28 марта эти же преступники напали на пост ГАИ в селе Кантышево.

Происшествия,Росгвардия,ГИБДД,ФСБ,
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