СМИ: Трое полицейских погибли при перестрелке в Ингушетии

Как сообщает Telegram-канал 112, трое полицейских погибли при перестрелке с боевиками в Ингушетии, еще семь пострадали. Спецназ ФСБ России при поддержке МВД и Росгвардии заблокировал в одном из домовладений в селе Зязиков-Юрт Малогбекского района разыскиваемых за нападение на пост ГАИ.

Фото: ТАСС ТАСС

Как пишет 112, по неподтвержденным данным, сейчас до сих пор внутри дома находятся четыре боевика. Перестрелка продолжалась всю ночь.