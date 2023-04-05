Пожар в здании Минобороны начался из-за возгорания чайника
Возгорание чайника послужило причиной пожара в здании Минобороны в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
«Причиной пожара в здании Минобороны стало загорание бытового прибора - чайника», - пояснил источник.
В столичном ГУ МЧС России уточнили, что пожарные ликвидировали возгорание на площади 5 кв. м.
При инциденте никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что на улице Знаменка, 19 произошел пожар. Ему был присвоен второй номер сложности из пяти существующих.