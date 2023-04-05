Возгорание чайника послужило причиной пожара в здании Минобороны в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Причиной пожара в здании Минобороны стало загорание бытового прибора - чайника», - пояснил источник.

В столичном ГУ МЧС России уточнили, что пожарные ликвидировали возгорание на площади 5 кв. м.

При инциденте никто не пострадал.