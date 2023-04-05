Стали известны подробности инцидента у отеля Трампа в Чикаго

Полиция Чикаго оценила инцидент в отеле экс-президента США Дональда Трампа как бытовой, угрозы общественной безопасности нет. О подробностях происшествия местные правоохранительные органы сообщили в своем Twitter-аккаунте.

«Сейчас мы думаем, что это единичный инцидент, угрозы общественной безопасности нет», — уточнили полицейские.

Также подчеркивается, что правоохранительные органы прибыли на место происшествия по бытовому вызову.

5 апреля появилась информация о том, что полиция оцепила здание Trump International Hotel and Tower в Чикаго. Уточнялось, что для транспорта была заблокирована близлежащая улица. Городская полиция подтвердила, что находится там по поступившему вызову, однако подробности не раскрывались.

Прокуратура предъявила бывшему главе Белого дома обвинения по 34 пунктам, каждый из которых связан с фальсификацией деловых документов. Максимальное наказание за это нарушение предполагает четыре года тюремного заключения. По версии следствия, в 2016 году Дональд Трамп незаконно компенсировал из предвыборного фонда через адвоката выплату Дэниелс 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом.