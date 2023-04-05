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19 минут назад

Американец выстрелил в YouTube-блогера во время съемки пранка

Газета.Ru

В США 21-летний YouTube-блогер Таннер Кук был ранен из пистолета во время съемки пранка. Об этом сообщает The Guardian.

Американец выстрелил в YouTube-блогера во время съемки пранка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На канале Кука опубликовано множество видео, на которых блогер провоцировал случайных участников розыгрыша на негативные эмоции: американец имитировал рвоту в такси, залезал за прилавок кафе с фастфудом и приставал к покупателям в магазинах.

Во время очередного пранка 2 апреля Кук подошел к 31-летнему посетителю ТЦ Алану Коли и попытался разыграть его. Американцу не понравилось поведение блогера, и он молча достал пистолет и выстрелил Куку в живот. В результате молодой человек был госпитализирован в критическом состоянии. Стрелка задержали, ему предъявлено обвинение в нанесении умышленных ранений при отягчающих обстоятельствах.

Несмотря на ранение и перенесенную операцию, Кук не держит зла на Коли и планирует продолжить снимать подобный контент.

Ранее стало известно, что власти Индонезии депортировали блогера Юрия Чиликина, который сделал на Бали фотографию с обнаженными ягодицами на фоне священного вулкана Агунг.

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