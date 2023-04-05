Американец выстрелил в YouTube-блогера во время съемки пранка

В США 21-летний YouTube-блогер Таннер Кук был ранен из пистолета во время съемки пранка. Об этом сообщает The Guardian.

На канале Кука опубликовано множество видео, на которых блогер провоцировал случайных участников розыгрыша на негативные эмоции: американец имитировал рвоту в такси, залезал за прилавок кафе с фастфудом и приставал к покупателям в магазинах.

Во время очередного пранка 2 апреля Кук подошел к 31-летнему посетителю ТЦ Алану Коли и попытался разыграть его. Американцу не понравилось поведение блогера, и он молча достал пистолет и выстрелил Куку в живот. В результате молодой человек был госпитализирован в критическом состоянии. Стрелка задержали, ему предъявлено обвинение в нанесении умышленных ранений при отягчающих обстоятельствах.

Несмотря на ранение и перенесенную операцию, Кук не держит зла на Коли и планирует продолжить снимать подобный контент.