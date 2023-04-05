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10 минут назад

В Татарстане нашли тело пропавшей полгода назад россиянки

Газета.Ru

В Татарстане обнаружили тело пропавшей полгода назад пожилой россиянки. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда "След".

В Татарстане нашли тело пропавшей полгода назад россиянки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным "Следа", 67-летняя Зоя Ахметзянова пропала еще осенью прошлого года: 25 октября пенсионерка вышла из своего дома в селе Прости и исчезла. Несколько месяцев женщину искали правоохранители, волонтеры и близкие, однако выйти на ее след не удавалось.

В апреле текущего года останки россиянки нашли в Нижнекамском районе. Тело пенсионерки обнаружил местный житель, который передал информацию в полицию. Причина смерти женщины станет известна после проведения судмедэкспертизы.

Ранее сообщалось, что пропавший в Новосибирской области 8-летний мальчик найден мертвым.

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