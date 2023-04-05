В Татарстане нашли тело пропавшей полгода назад россиянки

В Татарстане обнаружили тело пропавшей полгода назад пожилой россиянки. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда "След".

По данным "Следа", 67-летняя Зоя Ахметзянова пропала еще осенью прошлого года: 25 октября пенсионерка вышла из своего дома в селе Прости и исчезла. Несколько месяцев женщину искали правоохранители, волонтеры и близкие, однако выйти на ее след не удавалось.