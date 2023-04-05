В Татарстане нашли тело пропавшей полгода назад россиянки

В Татарстане обнаружили тело пропавшей полгода назад пожилой россиянки. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда "След".
По данным "Следа", 67-летняя Зоя Ахметзянова пропала еще осенью прошлого года: 25 октября пенсионерка вышла из своего дома в селе Прости и исчезла. Несколько месяцев женщину искали правоохранители, волонтеры и близкие, однако выйти на ее след не удавалось.
В апреле текущего года останки россиянки нашли в Нижнекамском районе. Тело пенсионерки обнаружил местный житель, который передал информацию в полицию. Причина смерти женщины станет известна после проведения судмедэкспертизы.
Ранее сообщалось, что пропавший в Новосибирской области 8-летний мальчик найден мертвым.