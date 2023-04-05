Пилот потерпевшего крушение украинского самолета А-22 «Летучая лисица» рассказал, что должен был сфотографировать местность в Брянской области. Видео допроса летчика опубликовал Telegram-канал Mash.

Летчик пояснил, что командование ВСУ поставило задание пилотам двух легкомоторных самолетов осуществить аэрофотосъемку местности в указанном квадрате.

По его словам, его уверили в том, что маршрут «построен в сторону юга Украины от точки взлёта». Он добавил, что навигационные приборы были отключены удаленно после того, как самолет поднялся в воздух.

За задание ему обещали выплатить 50 тыс. гривен (107,5 тыс. рублей).

По данным канала, после аварии он припрятал в земле оружие, патроны и бронежилет, после чего попытался бежать на Украину через лес. Попытка оказалась неудачной - его задержали пограничники.