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1 час назад

Появилось видео допроса пилота упавшего под Брянском украинского самолета

Илья Родин

Пилот потерпевшего крушение украинского самолета А-22 «Летучая лисица» рассказал, что должен был сфотографировать местность в Брянской области. Видео допроса летчика опубликовал Telegram-канал Mash.

Летчик пояснил, что командование ВСУ поставило задание пилотам двух легкомоторных самолетов осуществить аэрофотосъемку местности в указанном квадрате.

По его словам, его уверили в том, что маршрут «построен в сторону юга Украины от точки взлёта». Он добавил, что навигационные приборы были отключены удаленно после того, как самолет поднялся в воздух.

За задание ему обещали выплатить 50 тыс. гривен (107,5 тыс. рублей).

По данным канала, после аварии он припрятал в земле оружие, патроны и бронежилет, после чего попытался бежать на Украину через лес. Попытка оказалась неудачной - его задержали пограничники.

Появились подробности об упавшем в Брянской области украинском самолете

По предварительным данным, самолет двигался на сверхнизкой высоте. Во время полета он зацепился за ЛЭП. В результате этого у воздушного судна был поврежден винт, что и привело к катастрофе.

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