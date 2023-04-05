Аварийный режим электросети стал причиной пожара в здании Минобороны на улице Знаменка в центре Москвы . Об этом ТАСС в среду сообщили в экстренных службах.

Вечером в среду на улице Знаменка, 19 в одном из зданий на территории Минобороны начался пожар на третьем этаже. Ему был присвоен второй повышенный номер сложности из пяти существующих. Открытое горение ликвидировано на площади 60 кв. м. По данным Минобороны, нештатной пожарной командой совместно с прибывшими на место происшествия расчетами МЧС очаг задымления был оперативно локализован. Пострадавших нет.