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1 час назад

Причиной пожара в здании Минобороны в центре Москвы стал аварийный режим электросети

ТАССиещё 2

Аварийный режим электросети стал причиной пожара в здании Минобороны на улице Знаменка в центре Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, к пожару в здании Минобороны привел аварийный режим работы электросети", - сказал собеседник агентства.

Вечером в среду на улице Знаменка, 19 в одном из зданий на территории Минобороны начался пожар на третьем этаже. Ему был присвоен второй повышенный номер сложности из пяти существующих. Открытое горение ликвидировано на площади 60 кв. м. По данным Минобороны, нештатной пожарной командой совместно с прибывшими на место происшествия расчетами МЧС очаг задымления был оперативно локализован. Пострадавших нет.

Появились кадры пожара в здании Минобороны в Москве

По улице Знаменка, дом 19 находится старое здание Генштаба, бывшее Александровское военное училище. В его основе дворец генерала С. С. Апраксина, построенный в 1792 году архитектором Ф. И. Кампорези.

Происшествия,Видео,Генштаб,
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