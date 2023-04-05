Россиянин из ревности забил до смерти сожительницу и закопал тело во дворе дома

По данным ведомства, вечером 3 января пьяный фигурант из-за чувства ревности поссорился с подругой в селе Пугачево. Он стал избивать ее руками и ногами, а затем затащил в дом. Женщина скончалась. На следующий день обвиняемый решил закопать ее тело во дворе дома и сообщить в полицию об исчезновении потерпевшей.