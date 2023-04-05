Задержанный пилот упавшего украинского самолета оказался вооружен

Пилот украинского легкомоторного самолета, упавшего в Брянской области, имел при себе оружие. Об этом сообщает Baza в Telegram.

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По данным издания, мужчина был вооружен автоматом. Более того, при нем был бронежилет. Пилот пытался скрыться на украинскую территорию, но был задержан пограничным нарядом. Позже в сети появилось фото задержанного российскими силовиками пилота.

Вечером 5 апреля в Брянской области упал украинский самолет. Пилота воздушного судна задержали российские пограничники. Потерпевший крушение самолет относится к классу лекомоторных.