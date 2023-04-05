Задержанный пилот упавшего украинского самолета оказался вооружен
Пилот украинского легкомоторного самолета, упавшего в Брянской области, имел при себе оружие. Об этом сообщает Baza в Telegram.
По данным издания, мужчина был вооружен автоматом. Более того, при нем был бронежилет. Пилот пытался скрыться на украинскую территорию, но был задержан пограничным нарядом. Позже в сети появилось фото задержанного российскими силовиками пилота.
Вечером 5 апреля в Брянской области упал украинский самолет. Пилота воздушного судна задержали российские пограничники. Потерпевший крушение самолет относится к классу лекомоторных.
Telegram-канал Mash утверждает, что воздушное судно направлялось в сторону нефтепровода «Дружба». По его данным, в граничащем с Украиной российском регионе упал Аэропракт А-22 «Летучая лисица». Предположительно, легкомоторный самолет собирался сбросить бомбу на нефтепровод.