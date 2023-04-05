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Россиянка вытолкнула стюардессу из самолета из-за просьбы пристегнуть ребенка

Летевшая из Египта россиянка вытолкнула бортпроводницу из самолета из-за просьбы пристегнуть ребенка во время приземления судна. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Россиянка вытолкнула стюардессу из самолета
© globallookpress.com

Инцидент произошел на рейсе Хургада — Москва в конце марта, однако правоохранители по сей день разбираются в ситуации. Российская туристка возвращалась с отдыха с мужем и ребенком.

Перед посадкой самолета в столичном аэропорту Шереметьево стюардесса попросила женщину пристегнуть ребенка, но та отказалась. В итоге между пассажиркой и членом экипажа начался конфликт. Уже после посадки на выходе из воздушного судна в телетрап россиянка с ребенком на руках вытолкнула бортпроводницу из самолета.

В результате падения стюардесса получила растяжение связок и ушибы. Позднее она написала на обидчицу заявление в полицию, которая в настоящее время избирает ей меру наказания.

В марте в небе над Республикой Коми едва не столкнулись два российских пассажирских самолета. Инцидент произошел с воздушными судами авиакомпаний S7 Airlines и Utair на границе секторов Котлас и Сыктывкар. Первый лайнер выполнял рейс из Москвы в Мирный, второй следовал из Санкт-Петербурга в Сургут.

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