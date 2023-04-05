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20 минут назад

В одном из зданий Минобороны в Москве произошел пожар

Илья Родин

В Москве в одном из зданий Минобороны РФ на улице Знаменка начался пожар. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник пояснил, что здании оборонного ведомства на Знаменке, 19, начался пожар. Источник возгорания находится на третьем этаже.

Из окна кабинета валит дым, видны языки пламени. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти.

Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Как следует из информации на сайте Минобороны, по этому адресу находится департамент военного имущества.

Уточняется, что по состоянию на 20:06 мск пожар локализован.

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