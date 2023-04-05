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38 минут назад

В российском частном доме нашли тела матери и дочери

Lenta.ru

В одном из частных домов Каспийска нашли тела матери и дочери. Об этом сообщает МВД Дагестана в Telegram-канале.

В российском частном доме нашли тела матери и дочери
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В министерстве уточнили, что родственники пытались связаться с погибшими в течение двух дней, но им не отвечали. Квартиру пришлось вскрыть — там обнаружили тела 46-летней женщины и ее 11-летней дочери.

Тела погибших направили в Бюро судебно-медицинской экспертизы для выяснения причин смерти. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. О причинах гибели двух человек не сообщается.

Ранее во Владимирской области десятилетнюю девочку нашли в лесу рядом с телом матери. Ребенка госпитализировали в больницу с переохлаждением.

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