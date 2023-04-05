В российском частном доме нашли тела матери и дочери

В одном из частных домов Каспийска нашли тела матери и дочери. Об этом сообщает МВД Дагестана в Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В министерстве уточнили, что родственники пытались связаться с погибшими в течение двух дней, но им не отвечали. Квартиру пришлось вскрыть — там обнаружили тела 46-летней женщины и ее 11-летней дочери.

Тела погибших направили в Бюро судебно-медицинской экспертизы для выяснения причин смерти. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. О причинах гибели двух человек не сообщается.