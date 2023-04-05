$79.50+0.1487.10+0.37
39 минут назад

Члена банды «Северские» осудят за убийства и хранение оружия

Lenta.ru

В Московской области член банды «Северские» предстанет перед судом за незаконное приобретение и хранение оружия и взрывчатки, а также за убийство двух и более лиц. Об этом в среду, 5 октября, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Анна Тертичная.

Члена банды «Северские» осудят за убийства и хранение оружия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным ведомства, обвиняемый входил в созданную в 1997 году в столичном регионе банду, занимавшуюся вымогательством денег у коммерсантов на территории Московской, Ярославской и Костромской областей. Также бандиты совершали нападения и убийства. Свое название ОПГ «Северские» получила по названию ресторана «Север», где регулярно проводила свои встречи.

Так, в октябре 1999 года организатор банды привлек обвиняемого и еще одного подельника к убийству бизнесмена, который отказался вести совместную коммерческую деятельность с членами банды и передавать им вымогаемые денежные средства. Фигуранты застрелили коммерсанта на парковке в Сергиевом Посаде.

ОПГ «Северские» прекратила свое существование в феврале 2021 года, когда последние ее участники были задержаны сотрудниками МВД. Первый лидер группировки по фамилии Лазовский был убит в 2009 году, сменивший его Гладышев после задержания покончил с собой в следственном изоляторе.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий