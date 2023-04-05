Пол Брянском потерпел крушение украинский легкомоторный самолет

В Брянской области в среду, 5 апреля, потерпел крушение украинский легкомоторный самолет. Об этом пишет «Брянская губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального погрануправления ФСБ.
В пресс-службе пояснили, что самолет рухнул в районе населённого пункта Бутовск Брянской области.
Пилот воздушного судна при крушении остался жив, покинул самолет и попытался скрыться.
Попытка побега не удалась, его задержали. В настоящее время в его отношении проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что два украинских легкомоторных самолета в конце марта атаковали вышку сотовой связи под Брянском. Их атака не увенчалась успехом.