Пол Брянском потерпел крушение украинский легкомоторный самолет

В Брянской области в среду, 5 апреля, потерпел крушение украинский легкомоторный самолет. Об этом пишет «Брянская губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального погрануправления ФСБ.

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В пресс-службе пояснили, что самолет рухнул в районе населённого пункта Бутовск Брянской области.

Пилот воздушного судна при крушении остался жив, покинул самолет и попытался скрыться.

Попытка побега не удалась, его задержали. В настоящее время в его отношении проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.