Четверо детей погибли после нападения мужчины на детсад в Бразилии

Четыре ребенка погибли и трое получили ранения в результате нападения мужчины на детский сад в Бразилии в среду утром. Об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на местные правоохранительные органы.
По его информации, неизвестный ворвался в частное образовательное учреждение в городе Блюменау на юге страны и набросился на детей с топором. После этого он сдался полиции. Мотивы и наличие возможных сообщников злоумышленника выясняются.
В здании детсада работают правоохранители. Внутрь никого не пускают. У ворот собрались родители воспитанников, которые ожидают, когда им передадут детей.
Это уже второй случай нападения на образовательное учреждение за последний месяц. В конце марта восьмиклассник убил педагога, ранил троих учителей и ученика в школе в Сан-Паулу.