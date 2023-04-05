Четверо детей погибли после нападения мужчины на детсад в Бразилии

Четыре ребенка погибли и трое получили ранения в результате нападения мужчины на детский сад в Бразилии в среду утром. Об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По его информации, неизвестный ворвался в частное образовательное учреждение в городе Блюменау на юге страны и набросился на детей с топором. После этого он сдался полиции. Мотивы и наличие возможных сообщников злоумышленника выясняются.

В здании детсада работают правоохранители. Внутрь никого не пускают. У ворот собрались родители воспитанников, которые ожидают, когда им передадут детей.