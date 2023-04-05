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49 минут назад

В Бразилии в результате нападения на детский сад погибли четверо детей

ТАССиещё 3

Четыре ребенка погибли и трое получили ранения в результате нападения мужчины на детский сад в Бразилии в среду утром. Об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Четверо детей погибли после нападения мужчины на детсад в Бразилии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его информации, неизвестный ворвался в частное образовательное учреждение в городе Блюменау на юге страны и набросился на детей с топором. После этого он сдался полиции. Мотивы и наличие возможных сообщников злоумышленника выясняются.

В здании детсада работают правоохранители. Внутрь никого не пускают. У ворот собрались родители воспитанников, которые ожидают, когда им передадут детей.

Это уже второй случай нападения на образовательное учреждение за последний месяц. В конце марта восьмиклассник убил педагога, ранил троих учителей и ученика в школе в Сан-Паулу.

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