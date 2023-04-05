В Москве в мусорном контейнере нашли более 20 гранат

В мусорном контейнере на северо-востоке Москвы обнаружено более 20 гранат. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Боеприпасы были обнаружены в районе ТЦ «Парк Хаус», недалеко от гипермаркета «Ашан».

В настоящее время территория вокруг контейнеров оцеплена оперативниками.

По предварительным данным, гранаты не представляют опасности, так как в контейнер попали только корпуса, без запалов.

Уточняется, что боеприпасы обнаружил посетитель торгового центра. Он же и вызвал полицию.