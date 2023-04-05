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52 минуты назад

В Москве в мусорном контейнере нашли более 20 гранат

Илья Родин

В мусорном контейнере на северо-востоке Москвы обнаружено более 20 гранат. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Боеприпасы были обнаружены в районе ТЦ «Парк Хаус», недалеко от гипермаркета «Ашан».

В настоящее время территория вокруг контейнеров оцеплена оперативниками.

По предварительным данным, гранаты не представляют опасности, так как в контейнер попали только корпуса, без запалов.

Уточняется, что боеприпасы обнаружил посетитель торгового центра. Он же и вызвал полицию.

В интернете появилось видео, на кадрах которого неизвестный мужчина выбрасывает корпуса гранат и гильзы в контейнер. Его опубликовал Telegram-канал Baza.

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