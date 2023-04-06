В Подмосковье упал второй за день дрон

«Самодельный дрон упал в промышленной зоне Подольска в Московской области», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что коптер рухнул рядом с частным домом, расположенным на территории, где находится несколько заводов. Падение не вызвало разрушений, заключили в telegram-канале.