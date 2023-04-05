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46 минут назад

В центре Сочи мужчины в костюмах ангелов подрались с прохожим

Никита Бородкин

В Сочи двое мужчин в костюмах ангелов подрались с прохожим. Как сообщает 93.ru, конфликт произошел в центре города на улице Навагинской.

На кадрах, которые сняли прохожие, запечатлена драка с участием трех человек, двое из которых были одеты в костюмы с крыльями. Согласно видео, мужчина напал на аниматоров первым, а «черный ангел» пытался разнять конфликтующих.

Пресс-служба управления МВД Сочи заявила, что 4 апреля в отдел полиции Центрального района обратились двое молодых людей в костюмах. Они рассказали о неадекватном поведении прохожего — он якобы сам подошел и стал агрессивно угрожать, выражаясь нецензурной бранью.

Полицейские начали проверку, в рамках которой будут установлены обстоятельства инцидента. О наличии травм у участников происшествия не сообщается.

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