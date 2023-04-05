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53 минуты назад

Пожар произошел в многоквартирном доме Петербурга

Елена Прошина

В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в одной из квартир многоэтажного дома. Об этом сообщает Рен ТВ.

Уточняется, что возгорание произошло на пересечении улиц Десантников и Маршала Захарова. В сети распространились видео, на которых видно, что из окон одной из квартир на предпоследних этажах идет густой черный дым.

По последним данным, при пожаре пострадал 64-летний мужчина. Как уточняется, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его отправили в ожоговую реанимацию. Все обстоятельства выясняются.

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