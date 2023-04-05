Пожар произошел в многоквартирном доме Петербурга

В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в одной из квартир многоэтажного дома. Об этом сообщает Рен ТВ.

Уточняется, что возгорание произошло на пересечении улиц Десантников и Маршала Захарова. В сети распространились видео, на которых видно, что из окон одной из квартир на предпоследних этажах идет густой черный дым.