Пожар произошел в многоквартирном доме Петербурга

В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в одной из квартир многоэтажного дома. Об этом сообщает Рен ТВ.
Уточняется, что возгорание произошло на пересечении улиц Десантников и Маршала Захарова. В сети распространились видео, на которых видно, что из окон одной из квартир на предпоследних этажах идет густой черный дым.
По последним данным, при пожаре пострадал 64-летний мужчина. Как уточняется, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его отправили в ожоговую реанимацию. Все обстоятельства выясняются.