Школьница напала с кухонным ножом на одноклассниц в Башкирии

В Башкирии 13-летняя школьница напала с ножом на своих одноклассниц и ранила двух человек. Об этом сообщает «Вести-Башкортостан».

Инцидент произошел в одном из учебных заведений села Иглино в Иглинском районе. Как рассказал источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в учебном классе. Ребенок достал кухонный нож и ранил своих одноклассниц. По предварительной информации, причиной стал ранее произошедший конфликт между школьницами.

По информации Telegram-канала Mash Batash, одна девочка получила ранения поясницы и запястья, вторая — шеи. Пострадавшие госпитализированы. Известно, что школьница приготовила оружие заранее, взяв нож из дома.