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52 минуты назад

Школьница напала с кухонным ножом на одноклассниц в Башкирии

Никита Бородкин

В Башкирии 13-летняя школьница напала с ножом на своих одноклассниц и ранила двух человек. Об этом сообщает «Вести-Башкортостан».

Школьница напала с кухонным ножом на одноклассниц в Башкирии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел в одном из учебных заведений села Иглино в Иглинском районе. Как рассказал источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в учебном классе. Ребенок достал кухонный нож и ранил своих одноклассниц. По предварительной информации, причиной стал ранее произошедший конфликт между школьницами.

По информации Telegram-канала Mash Batash, одна девочка получила ранения поясницы и запястья, вторая — шеи. Пострадавшие госпитализированы. Известно, что школьница приготовила оружие заранее, взяв нож из дома.

Напомним, что схожий случай произошел в начале февраля в Химках. Пятиклассница пришла в лицей № 10 и в ходе ссоры нанесла другой девочке 126 ножевых ранений. Врачи сумели ее спасти, однако школьнице потребуются новые операции и длительная реабилитация.

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