В Ленобласти прокомментировали информацию о неопознанном объекте в небе

Вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин опроверг данные о том, что в небе над Сосновым Бором зафиксировали неопознанный объект, передает РБК.
Информация об этом появилась сегодня в СМИ и Telegram-каналах. Отмечалось, что нечто похожее на шар двигалось со скоростью 200 км/ч на высоте около 10 тыс. м. Как утверждалось, на этом фоне в Ленинградской области был объявлен сигнал «режим».
Расстояние между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом составляет 68 километров. В городе находится Ленинградская АЭС.
В конце февраля было принято решение о закрытии над Санкт-Петербургом воздушного пространства в радиусе 200 км. В аэропорту Пулково были задержаны рейсы. Кроме того, следующие в Санкт-Петербург самолеты совершали разворот прямо в небе. Как писали СМИ, ситуация была обусловлена поисками неизвестного летательного объекта. Издания отмечали, что в регионе ввели план «Ковер», который применяется при незаконном пересечении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Позднее с заявлением выступило Минобороны. Выяснилось, что небо закрыли из-за тренировки ПВО.