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1 час назад

В Ленобласти прокомментировали информацию об объекте в небе над Сосновым Бором

Лера Букина

Вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин опроверг данные о том, что в небе над Сосновым Бором зафиксировали неопознанный объект, передает РБК.

В Ленобласти прокомментировали информацию о неопознанном объекте в небе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информация об этом появилась сегодня в СМИ и Telegram-каналах. Отмечалось, что нечто похожее на шар двигалось со скоростью 200 км/ч на высоте около 10 тыс. м. Как утверждалось, на этом фоне в Ленинградской области был объявлен сигнал «режим».

В Ленинградской области объявлен сигнал "Режим" из-за объекта в небе

Расстояние между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом составляет 68 километров. В городе находится Ленинградская АЭС.

В конце февраля было принято решение о закрытии над Санкт-Петербургом воздушного пространства в радиусе 200 км. В аэропорту Пулково были задержаны рейсы. Кроме того, следующие в Санкт-Петербург самолеты совершали разворот прямо в небе. Как писали СМИ, ситуация была обусловлена поисками неизвестного летательного объекта. Издания отмечали, что в регионе ввели план «Ковер», который применяется при незаконном пересечении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Позднее с заявлением выступило Минобороны. Выяснилось, что небо закрыли из-за тренировки ПВО.

Происшествия,Михаил Ильин,
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