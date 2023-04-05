В Ленобласти прокомментировали информацию о неопознанном объекте в небе

Вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин опроверг данные о том, что в небе над Сосновым Бором зафиксировали неопознанный объект, передает РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Информация об этом появилась сегодня в СМИ и Telegram-каналах. Отмечалось, что нечто похожее на шар двигалось со скоростью 200 км/ч на высоте около 10 тыс. м. Как утверждалось, на этом фоне в Ленинградской области был объявлен сигнал «режим».

Расстояние между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом составляет 68 километров. В городе находится Ленинградская АЭС.