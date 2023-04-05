В Башкирии школьница напала на двух одноклассниц

ТАСС, 5 апреля. Ученица школы в Иглинском районе Башкирии нанесла телесные повреждения одноклассницам. Две девочки доставлены в больницу, сообщила в среду пресс-служба МВД по Башкирии.

"Сегодня около 14:30 в дежурную часть ОМВД России по Иглинскому району поступило сообщение из учебного заведения села Иглино, что одна из учениц седьмого класса местной школы причинила телесные повреждения двум одноклассницам. <…> Пострадавшие девочки доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Все обстоятельства происшествия уточняются", - сообщили в пресс-службе.