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1 час назад

В Башкирии школьница напала на двух одноклассниц

ТАССиещё 1

ТАСС, 5 апреля. Ученица школы в Иглинском районе Башкирии нанесла телесные повреждения одноклассницам. Две девочки доставлены в больницу, сообщила в среду пресс-служба МВД по Башкирии.

В Башкирии школьница напала на двух одноклассниц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня около 14:30 в дежурную часть ОМВД России по Иглинскому району поступило сообщение из учебного заведения села Иглино, что одна из учениц седьмого класса местной школы причинила телесные повреждения двум одноклассницам. <…> Пострадавшие девочки доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Все обстоятельства происшествия уточняются", - сообщили в пресс-службе.

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