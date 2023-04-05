Брянский губернатор сообщил об атаке дрона на Суземский район

— С помощью БПЛА сброшено взрывное устройство. Есть один пострадавший, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь, — сказал он.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил два взрывных устройства на один из населенных пунктов региона. Атака Вооруженных сил Украины произошла в приграничном селе Новая Таволжанка. Уточняется, что пострадавших в результате атаки не было.