ТЦ «Мега» в Химках эвакуировали после сообщения о минировании

В торговом центре «Мега» в подмосковных Химках провели эвакуацию посетителей и персонала. Это произошло после поступления анонимного сообщения о «минировании», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Он не раскрыл, сколько человек вывели из здания.

9 декабря прошлого года рано утром в гипермаркете, расположенном в подмосковном ТЦ «Мега Химки», начался пожар, который повлек за собой гибель одного человека.

В конце марта стало известно об эвакуации людей в Московский торгово-развлекательном центре Columbus. Как стало известно, процедура началась после сообщений об угрозе взрыва.