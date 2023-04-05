ТЦ «Мега» в Химках эвакуировали после сообщения о минировании
В торговом центре «Мега» в подмосковных Химках провели эвакуацию посетителей и персонала. Это произошло после поступления анонимного сообщения о «минировании», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Он не раскрыл, сколько человек вывели из здания.
9 декабря прошлого года рано утром в гипермаркете, расположенном в подмосковном ТЦ «Мега Химки», начался пожар, который повлек за собой гибель одного человека.
В конце марта стало известно об эвакуации людей в Московский торгово-развлекательном центре Columbus. Как стало известно, процедура началась после сообщений об угрозе взрыва.
Также сегодня в Чите из-за подозрительного предмета на время эвакуировали учеников школы №43 по улице Вайнштейна. По итогам проверки в здании не обнаружили опасных предметов и устройств.