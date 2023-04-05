В Москве задержали организатора драк с участием мигрантов

Правоохранительные органы задержали организатора массовых драк, устраиваемых в Москве выходцами из Центральной Азии, которые группой нападали на молодых людей и избивали их. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета.

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По данным следствия, в период 2022-2023 годах в Москве выходцы из Центральной Азии в составе организованной преступной группы без причины нападали на молодых людей, избивая их руками и ногами. Нападения они снимали на видео и распространяли в социальных сетях.

Причем члены преступной группы заранее планировали преступления и вовлекали для участия в них подростков. Для организации нападений они выбирали только общественные места и провоцировали там конфликты. После этого, используя свое численное и физическое превосходство, они нападали на людей, избивая их.