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14 минут назад

В Москве задержали организатора драк с участием выходцев из Средней Азии

Парламентская газета

Правоохранительные органы задержали организатора массовых драк, устраиваемых в Москве выходцами из Центральной Азии, которые группой нападали на молодых людей и избивали их. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета.

В Москве задержали организатора драк с участием мигрантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, в период 2022-2023 годах в Москве выходцы из Центральной Азии в составе организованной преступной группы без причины нападали на молодых людей, избивая их руками и ногами. Нападения они снимали на видео и распространяли в социальных сетях.

Причем члены преступной группы заранее планировали преступления и вовлекали для участия в них подростков. Для организации нападений они выбирали только общественные места и провоцировали там конфликты. После этого, используя свое численное и физическое превосходство, они нападали на людей, избивая их.

В результате было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, по четырем эпизодам.

Происшествия,Следственный комитет,
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