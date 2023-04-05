Группу россиян задержали по подозрению в обмане ста бизнесменов

В Саратове полицейские задержали 29 человек, подозреваемых в обмане не менее ста представителей малого и среднего бизнеса из нескольких регионов страны. Об этом в среду, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: МВД РФ МВД РФ

По данным следствия, участники орггруппы от имени сотрудников крупных госкомпаний звонили юридическим лицам и частным предпринимателям и предлагали им принять участие в выгодных тендерах. Условием для этого была сертификация участника торгов на специальном сайте, за которую бизнесменам нужно было заплатить до 50 тысяч рублей. Сразу после выдачи сертификатов звонящие становились недоступны.

По факту было возбуждено уголовное дело по частям 2 и 4 статьи 159 («Мошенничество группой лиц по предварительному сговору и мошенничество организованной группой в особо крупном размере») УК РФ. В офисах и кол-центрах фигурантов прошли обыски, были изъяты компьютерная техника, 160 телефонов, более 300 SIM-карт, печати, банковские карты и более семи миллионов рублей наличными.