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12 минут назад

В съемную квартиру обвиняемой в теракте Дарьи Треповой дважды залетали дроны

Lenta.ru

В съемную квартиру Дарьи Треповой на Студеном проезде в Москве, куда девушка переехала за два месяца до теракта, дважды залетали дроны. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на соседку Треповой.

В съемную квартиру Треповой дважды залетали дроны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам женщины, Дарья вела тихий образ жизни, однако всегда приветливо здоровалась. Иногда к ней в гости приходила компания из двух или трех человек.

Дарье Треповой предъявили обвинение

Также соседка утверждает, что как минимум дважды видела квадрокоптеры возле окон квартиры Треповой. Первый раз она услышала странное жужжание ночью. Сначала женщина решила, что это телевизор, но, выглянув в окно, поняла, что возле окон Дарьи завис дрон. Второй раз красно-черный дрон влетел в квартиру обвиняемой уже днем.

По данным Следственного комитета России (СКР), 2 апреля Трепова по указанию кураторов с Украины принесла в кафе в центре Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин). В результате он погиб, более 40 человек были ранены.

На допросе девушка рассказала, что познакомилась в сети с активистом, который предложил ей переехать в Киев и стать редактором медиаресурса, но для этого необходимо было пройти стажировку, выполнив ряд заданий. Передача бюста со взрывчаткой была одним из них. При этом Трепова утверждает, что не знала, что именно находится в статуэтке.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что преступление было спланировано и организовано с территории Украины. Следователи устанавливают всех участников преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.

Происшествия,Видео,Дарья Трепова,Владлен Татарский,Максим Фомин,Следственный комитет,НАК,
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