Задержан начальник отдела Калининградской областной таможни по фамилии Садовский. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Отмечается, что руководитель оперативно-розыскного отдела обвиняется в превышении должностных полномочий с использованием пыток. Решением суда он помещен под арест сроком на две месяца.

В статусе свидетеля проходит замначальника Калининградской таможни Евгений Валентинович. В настоящее время его допрашивают следователи.