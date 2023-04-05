Задержан начальник отдела Калининградской областной таможни по фамилии Садовский. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что руководитель оперативно-розыскного отдела обвиняется в превышении должностных полномочий с использованием пыток. Решением суда он помещен под арест сроком на две месяца.
В статусе свидетеля проходит замначальника Калининградской таможни Евгений Валентинович. В настоящее время его допрашивают следователи.
24 марта Федеральная таможенная служба (ФТС) подтвердила факт задержания двух высокопоставленных сотрудников ведомства по подозрению в получении взятки в 3,8 млн руб. Задержанными оказались генерал ФТС Александр Александр Беглов и полковник Алеев. В ходе обыска у правоохранителей изъяли около 40 млн руб. Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следствия и принял решение отправить замглавы Центрального таможенного управления Александра Беглова в СИЗО сроком на два месяца.