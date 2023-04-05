$79.36+1.4186.72+2.10
50 минут назад

112: задержан начальник отдела Калининградской областной таможни

Газета.Ru

Задержан начальник отдела Калининградской областной таможни по фамилии Садовский. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Задержан начальник отдела Калининградской областной таможни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что руководитель оперативно-розыскного отдела обвиняется в превышении должностных полномочий с использованием пыток. Решением суда он помещен под арест сроком на две месяца.

В статусе свидетеля проходит замначальника Калининградской таможни Евгений Валентинович. В настоящее время его допрашивают следователи.

24 марта Федеральная таможенная служба (ФТС) подтвердила факт задержания двух высокопоставленных сотрудников ведомства по подозрению в получении взятки в 3,8 млн руб. Задержанными оказались генерал ФТС Александр Александр Беглов и полковник Алеев. В ходе обыска у правоохранителей изъяли около 40 млн руб. Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следствия и принял решение отправить замглавы Центрального таможенного управления Александра Беглова в СИЗО сроком на два месяца.

Происшествия,Александр Беглов,ФТС России,Горячая новость,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий