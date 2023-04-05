$79.36+1.4186.72+2.10
22 минуты назад

Стрелявшую в детсаду Красноярска девушку оштрафовали за манифест и надпись на футболке

ТАСС

Железнодорожный суд Красноярска за феминистический манифест и враждебную надпись на футболке оштрафовал на 10 тыс. рублей Полину Дворкину, которая в 2022 году устроила стрельбу в детском саду Красноярска. Об этом в среду сообщила пресс-служба Красноярского краевого суда.

Стрелявшую в детсаду Красноярска девушку оштрафовали за надпись на футболке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Железнодорожный районный суд Красноярска <…> признал Дворкину виновной в административном правонарушении, предусмотренном ст.20.3.1 КоАП РФ, а именно в подготовке и отправлении электронной почтой в иностранные СМИ и СМИ-иноагентов манифеста с выдержками идеологических учений авторов феминистического толка, декларирующих необходимость совершения женщинами в отношении мужчин насильственных действий и убийств. Также решением районного суда она признана виновной в том, что 28 марта прошлого года пришла в детский сад в футболке с надписью, побуждающей к враждебным действиям по отношению к мужскому полу", - говорится в сообщении.

За указанные правонарушения суд назначил ей штраф в размере 10 тыс. рублей.

Весной 2022 года Дворкина пришла в детский сад № 31 в Красноярске. В приемной воспитатели заметили, что из-под пальто девушки видно ружье, вызвали полицию и попытались забрать оружие. В ходе борьбы произошел выстрел. На помощь к воспитателям пришла инструктор по физподготовке, которая повалила злоумышленницу на пол и удерживала до приезда сотрудников правоохранительных органов. В результате выстрела никто не пострадал. По данным следствия, в тот же день перед посещением детсада обвиняемая убила своего 56-летнего отца. На допросе девушка рассказала, что хотела убить мальчиков в детском саду.

В отношении нее возбуждено уголовно дело за убийство и покушение на убийство двух и более лиц. Расследование по нему продолжается.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий