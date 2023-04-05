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В Ростовской области перевернулся рейсовый автобус с 32 пассажирами

В Ростовской области перевернулся пассажирский автобус рейса МоскваСтаврополь. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС, всего в салоне находились 32 пассажира.

ЧП произошло на 813-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон». По предварительной информации, госпитализированы два человека.

Сотрудники МЧС оказывают помощь пассажирам. В работах задействованы восемь человек и три единицы техники. Причины аварии выясняются.

Напомним, что 4 апреля в 17 километрах от Сузуна в Новосибирской области во время движения загорелся пассажирский автобус. В салоне находились 30 человек. Они эвакуировались, никто не пострадал.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения транспортное средство уже полностью горело. Примерно через 40 минут после происшествия пассажиры пересели на резервный автобус, который доставил их на место.

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