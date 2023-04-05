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39 минут назад

В Испании задержали двух человек по подозрению в контрабанде оборонных материалов в РФ

Газета.Ru

В автономном сообществе Испании Страна Басков правоохранительные органы задержали двух человек — граждан России и Украины — по подозрению в причастности к контрабанде оборонных материалов для России. Об этом говорится в пресс-релизе национальной полиции Испании, передает ТАСС.

В Испании задержали двух человек за контрабанду оборонных материалов в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как рассказали в нацполиции, расследование по этому делу началось еще в июне 2021 года, когда полиция узнала о супружеской паре, которая может быть причастна к управлению цепочкой поставок военных авиационных материалов от испанской компании, в нарушении действующего законодательства страны.

В пресс-релизе полиции также говорится, что операция по задержанию этих лиц была инициирована «в попытке предотвратить скорый вывоз с территории Европы партии стекла для кабин военных самолетов». По версии испанских правоохранителей, конечным пунктом назначения этих товаров были не объявленные страны, которые не подпадают под эмбарго, а Россия.

Суд постановил заключить под стражу одного из задержанных. Расследование дела продолжается.

Ранее сбежавший из-под домашнего ареста в Италии сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем сообщил, что находится в России.

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