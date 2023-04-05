В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с горячей водой пострадали местные жители, в том числе ребенок. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

По данным МЧС России, дефект на трубопроводе горячего водоснабжения диаметром 800 мм привел к размыву грунта из-за чего под землю ушел легковой автомобиль.

«Выбраться из автомобиля помогли пожарные. В результате происшествия пострадали четыре человека: два сотрудника МЧС, водитель автомобиля, а также 8-летний ребенок. Все они с ожогами ног доставлены в больницы», — отметили в ведомстве.

В полиции пояснили изданию, что сейчас на месте происшествия работают все оперативные службы.

В результате прорыва трубы временно внесены изменения в движение автобусов по маршрутам № 43 и № 290.

Также в больницу с 7% ожогов конечностей увезли 57-летнего жильца соседнего с прорывом дома, пишет «Фонтанка».

В «Теплосети» подтвердили, что в зоне разлива оказались пять человек: четверо взрослых и один ребенок. Пострадавшие госпитализированы. Специалисты предприятия находятся на связи со всеми взрослыми пострадавшими и родителями ребенка. Им будет оказана вся необходимая помощь в лечении и реабилитации