Летевший в Мурманск мужчина пытался открыть дверь самолета во время полета

Мужчина, летевший на самолете из Мурманска в Магадан, пытался выйти из воздушного судна прямо во время полета. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Самолет выполнял рейс авиакомпании «Россия» и вылетел из Шереметьево. Во время полета один из пассажиров поднялся со своего кресла и попытался открыть дверь, однако его успели остановить и скрутили.

По словам очевидцев, признаков опьянения у странного пассажира не было. После приземления мужчину передали сотрудникам полиции, дальше его обяжут пройти процедуру медосвидетельствования.

На опубликованных кадрах видно, как мужчину держат другие пассажиры самолета, и пытаются выяснять, зачем он пытался открыть дверь.