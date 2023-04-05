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1 час назад

Baza: летевший в Мурманск мужчина пытался открыть дверь самолета во время полета

Газета.Ruиещё 3

Мужчина, летевший на самолете из Мурманска в Магадан, пытался выйти из воздушного судна прямо во время полета. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Летевший в Мурманск мужчина пытался открыть дверь самолета во время полета
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Самолет выполнял рейс авиакомпании «Россия» и вылетел из Шереметьево. Во время полета один из пассажиров поднялся со своего кресла и попытался открыть дверь, однако его успели остановить и скрутили.

По словам очевидцев, признаков опьянения у странного пассажира не было. После приземления мужчину передали сотрудникам полиции, дальше его обяжут пройти процедуру медосвидетельствования.

На опубликованных кадрах видно, как мужчину держат другие пассажиры самолета, и пытаются выяснять, зачем он пытался открыть дверь.

Ранее сообщалось, что в Индии опоздавший на рейс мужчина хотел задержать самолет и заявил, что в нем бомба.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,Авиакомпания Россия,
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