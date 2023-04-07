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26 минут назад

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0

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Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в 445 км от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

У берегов Камчатки произошло землетрясение
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 445 км от Петропавловска-Камчатского. Глубина 94,3 км. Магнитуда 6,0", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления МЧС по Сахалинской области сообщили, что в 13:22 (05:22 мск) зарегистрировано землетрясение в 150 км южнее города Северо-Курильск в акватории Тихого океана.

Землетрясение ощутили жители Северо-Курильска - ощущаемость сейсмособытия составила до двух баллов. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась.

Происшествия,Землетрясение,РАН,
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