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19 минут назад

В цирковой школе Заречного отказались комментировать ЧП с сорвавшимся с высоты мальчиком

Уралинформбюроиещё 2

В цирковой студии "Арена" в Заречном, где 14-летний мальчик получил тяжелые травмы во время занятия, отказались комментировать инцидент. Руководитель и режиссер Оксана Глазкова бросила трубку, едва дослушав вопрос корреспондента "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, ЧП случилось 4 апреля в доме культуры Заречного, где проходят занятия студии. Во время номера "гимнасты на ремнях" оборвался металлический трос, 14-летний подросток упал с высоты примерно 2-3 метров. У мальчика тяжелые травмы головы и позвоночника, сейчас он в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (часть 2 статьи 238 УК РФ). По одной из версий, инцидент мог случиться из-за изношенности каната под потолком.

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