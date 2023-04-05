В цирковой студии "Арена" в Заречном, где 14-летний мальчик получил тяжелые травмы во время занятия, отказались комментировать инцидент. Руководитель и режиссер Оксана Глазкова бросила трубку, едва дослушав вопрос корреспондента "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, ЧП случилось 4 апреля в доме культуры Заречного, где проходят занятия студии. Во время номера "гимнасты на ремнях" оборвался металлический трос, 14-летний подросток упал с высоты примерно 2-3 метров. У мальчика тяжелые травмы головы и позвоночника, сейчас он в больнице.