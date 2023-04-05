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19 минут назад

Люди в автомобиле оказались в эпицентре прорыва трубы с кипятком в Петербурге: есть пострадавшие

РИА "ФедералПресс"

Трубу с кипятком прорвало в Северной столице. Очевидцы сообщают, что Рижский проспект оцеплен, движение автомобилей перекрыли. Сотрудники МЧС уточняют, что одна из машин попала в эпицентр прорыва.

«Машина ушла в дыру в асфальте почти по крышу. В ней был пожилой мужчина и его внуки – мальчик и девочка», – цитируют СМИ слова спасателей.

Известно, что мужчина и мальчик получили ожоги, пострадали сотрудники МЧС. Уточняется, что было принято решение о госпитализации двоих человек, пишет «Фонтанка». На кадрах в социальных сетях видно, что улицы заволокло паром. Издание «Невские новости» сообщает, что коммунальщики уже приступили к отключению трубопровода. ЧП произошло в Адмиралтейском районе Северной столицы.

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