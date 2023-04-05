Срочник убил сослуживца из автомата Калашникова под Курском

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что солдат срочной службы застрелил сослуживца в одном из сел Суджанского района Курской области, расположенного неподалеку от российско-украинской границе. Канал отмечает, что убийство совершено непреднамеренно. Минобороны инцидент не комментировало.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как пишет «Осторожно, новости», выстрел из автомата Калашникова произвел 20-летний уроженец Татарстана Радмир Ф. Пуля попала в голову 18-летнему Эльдару Г. из Кабардино-Балкарии, он скончался на месте, указывает канал.

Следствие полагает, что трагедия случилась из-за неосторожного обращения с оружием. Полиция организовала проверку по факту случившегося.

Канал также указывает, что оба срочника были призваны на военную службу прошлым летом, срок которой подходил к концу.