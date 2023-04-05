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1 час назад

Срочник убил сослуживца из автомата Калашникова под Курском

News.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что солдат срочной службы застрелил сослуживца в одном из сел Суджанского района Курской области, расположенного неподалеку от российско-украинской границе. Канал отмечает, что убийство совершено непреднамеренно. Минобороны инцидент не комментировало.

Срочник убил сослуживца из автомата Калашникова под Курском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет «Осторожно, новости», выстрел из автомата Калашникова произвел 20-летний уроженец Татарстана Радмир Ф. Пуля попала в голову 18-летнему Эльдару Г. из Кабардино-Балкарии, он скончался на месте, указывает канал.

Следствие полагает, что трагедия случилась из-за неосторожного обращения с оружием. Полиция организовала проверку по факту случившегося.

Канал также указывает, что оба срочника были призваны на военную службу прошлым летом, срок которой подходил к концу.

В марте Telegram-канал Baza сообщил, что в Курской области срочник по имени Магомед по ошибке расстрелял двоих сослуживцев, один из которых погиб. По данным канала, солдат стоял на посту и в один момент заметил движение. Он крикнул: «Стой, кто идёт?», однако ответа не последовало. После этого, отмечает Baza, военнослужащий открыл огонь на поражение. В Минобороны эту информацию не комментировали.

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