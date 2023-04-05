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15 минут назад

Разыскиваемого Интерполом в течение 10 лет россиянина задержали в Москве

Lenta.ru

В Москве задержали 37-летнего россиянина Эрнеста Гаммера, разыскиваемого Интерполом в течение 10 лет за нападение на посетителя ночного клуба в Таллине с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В Москве задержан мужчина, которого 10 лет искал Интерпол
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В 2013 году мужчину осудили на четыре года в Эстонии, однако ему удалось скрыться от следствия. Его объявили в международный розыск.

4 апреля московские полицейские задержали преступника в центре столицы.

Известно, что Гаммер родился и вырос в Таллине, однако по национальности он русский.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники ДПС задержали разыскиваемого Интерполом вымогателя из Азербайджана.

Происшествия,ГИБДД,Интерпол,
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