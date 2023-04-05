В Москве задержан мужчина, которого 10 лет искал Интерпол

В Москве задержали 37-летнего россиянина Эрнеста Гаммера, разыскиваемого Интерполом в течение 10 лет за нападение на посетителя ночного клуба в Таллине с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В 2013 году мужчину осудили на четыре года в Эстонии, однако ему удалось скрыться от следствия. Его объявили в международный розыск.

4 апреля московские полицейские задержали преступника в центре столицы.

Известно, что Гаммер родился и вырос в Таллине, однако по национальности он русский.