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Автобус с 30 пассажирами загорелся в Новосибирской области

В Новосибирской области во время движения загорелся автобус, который перевозил пассажиров по маршруту «СузунФедоровский». Об этом сообщает местный Минтранс.

Инцидент произошел в 17 километрах от Сузуна. Возгорание зафиксировано в 16:25.

«На ходу произошло возгорание в моторном отсеке, водитель остановил автобус, открыл двери, пассажиры эвакуировались. Водитель приступил к тушению, оба огнетушителя сработали, но возгорание ликвидировать не удалось. На место оперативно прибыли пожарные», — сообщил Минтранс.

Он также проинформировал о том, что в салоне находились 30 человек. В результате возгорания никто не пострадал.

Официальный представитель ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков, слова которого приводит Telegram-канал «Инцидент Новосибирск», заявил, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел автобус на всей площади. В результате пожара огнем поврежден автобус «ПАЗ» на площади 15 кв.м, добавил он.

Как стало известно, примерно через 40 минут после возгорания пассажиры пересели на резервный автобус.

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