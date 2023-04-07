Под Челябинском начала поиски пропавшего рыбака

«Совместно с сотрудниками пожарной охраны областные спасатели ведут поисковые работы в Агаповском районе, в районе поселка Гумбейка. 5 апреля на речку Гумбейка выехал на рыбалку мужчина 1952 года рождения. Вечером, после того, как он перестал выходить на связь, родственники обратились за помощью к спасателям», — информирует пресс-служба ведомства.