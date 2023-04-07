$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

В челябинском районе ищут пропавшего рыбака

Ura.Ruиещё 1

В Агаповском районе Челябинской области ищут пропавшего рыбака. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба Челябинской области

Под Челябинском начала поиски пропавшего рыбака
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Совместно с сотрудниками пожарной охраны областные спасатели ведут поисковые работы в Агаповском районе, в районе поселка Гумбейка. 5 апреля на речку Гумбейка выехал на рыбалку мужчина 1952 года рождения. Вечером, после того, как он перестал выходить на связь, родственники обратились за помощью к спасателям», — информирует пресс-служба ведомства.

На место происшествия выехали спасатели магнитогорского отряда. В результате поисков в камышах на берегу реки была обнаружена перевернутая лодка, но судьба самого рыбака остается неизвестной. Поиски ведутся спасателями и на суше, и на воде.

Как ранее сообщало URA.RU, в Кунашакском районе 6 апреля утонуло четверо рыбаков. Тела троих из них спасатели извлекли из воды, поиски четвертого ведутся.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий