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26 минут назад

В полиции Израиля заявили о задержании 350 человек в мечети

Газета.Ruиещё 5

Не менее 300 человек задержали в мечети Аль-Акса в Иерусалиме 5 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

«Более 350 человек арестованы в комплексе Аль-Акса в Иерусалиме», — уточнили в израильской полиции.

Другие подробности по ситуации с задержаниями в мечети сотрудники полиции пока не приводят.

До этого палестинские СМИ информировали, что десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Представитель комитета по делам палестинских заключенных Рияд аль-Ашкар заявил журналистам, что Израиль по итогам рейда в Аль-Аксу задержал более 200 палестинцев.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа.

Также США проинформировали Израиль о возможности частичного соглашения с Ираном по атому. По данным издания, Иран получил детали предложения, однако на данном этапе отверг его.

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