В полиции Израиля заявили о задержании 350 человек в мечети

Не менее 300 человек задержали в мечети Аль-Акса в Иерусалиме 5 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.
«Более 350 человек арестованы в комплексе Аль-Акса в Иерусалиме», — уточнили в израильской полиции.
Другие подробности по ситуации с задержаниями в мечети сотрудники полиции пока не приводят.
До этого палестинские СМИ информировали, что десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
Представитель комитета по делам палестинских заключенных Рияд аль-Ашкар заявил журналистам, что Израиль по итогам рейда в Аль-Аксу задержал более 200 палестинцев.
Ранее сообщалось, что ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа.
Также США проинформировали Израиль о возможности частичного соглашения с Ираном по атому. По данным издания, Иран получил детали предложения, однако на данном этапе отверг его.